Ещё
Захарова считает, что Лондон и дальше будет врать и изворачиваться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова считает, что Лондон и дальше будет врать и изворачиваться 

Свободная пресса 2 часа назад
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Фейсбук заявила, что после заявления руководителя лаборатории Портон-Даун о невозможности определить, была ли Россия производителем вещества, отравившего Сергея Скрипаля и его дочь, официальный Лондон и дальше продолжит лгать и изворачиваться.
«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — написала она.
Однако, эта новость, по мнению Захаровой, вряд ли сильно повлияет на риторику британских официальных лиц и линию их поведения, пишут Argumenti.ru.
«Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз», — считает Захарова.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне.
Вместе с тем он отметил, что исследуемые образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок».
Новости политики: Песков: Великобритания должна извиниться перед Россией из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля: Врачи рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери
Свободная пресса: последние новости
Запад мстит России за свой страх перед ней Тулеев после отставки с поста губернатора стал депутатом областного парламента «Скандал, однако», - Пушков прокомментировал заявление главы лаборатории Портон-Даун
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе109
Путин заявил о полном разгроме ИГ259
Украине «перекроют» Керченский пролив768
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»53
Американский офицер убил жену из России30
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение