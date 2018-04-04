Захарова считает, что Лондон и дальше будет врать и изворачиваться

«Не удивлюсь, если сейчас или завтра Тереза Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили», — написала она.

Однако, эта новость, по мнению Захаровой, вряд ли сильно повлияет на риторику британских официальных лиц и линию их поведения, пишут Argumenti.ru

«Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз», — считает Захарова.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом заявил глава военной лаборатории в Портон-Дауне.

Вместе с тем он отметил, что исследуемые образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа «Новичок».

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