Приют для кошек, ботсад и «Почта России». Где в Перми можно написать «Тотальный диктант»

«Тотальный диктант — 2018» пройдет на 39 площадках. Помимо традиционных площадок в вузах и библиотеках, диктант можно будет написать в ботаническом саду ПГНИУ, на « Почте России » и в приюте для кошек «Матроскин». — В 2018 году акция по проверке грамотности в нашем городе будет действительно тотальной: диктант придет и к тем, у кого есть огромное желание проверить себя, но нет возможности попасть на площадку, — рассказали организаторы. — Текст российской писательницы Гузели Яхиной , автора романа «Зулейха открывает глаза», напишут в геронтологическом центре, в онкоцентрах и в колонии для несовершеннолетних. «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в 13:00. Пройти регистрацию на него можно прямо сейчас, а найти наиболее удобное вам отделение — на нашей интерактивной карте. Ранее мы рассказывали о том, что в Перми организаторы «Тотального диктанта» открыли бесплатные курсы по русскому языку.