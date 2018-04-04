В 2018 году УВЗ выпустит первый рефконтейнер отечественного производства 

На проведение НИОКР Минпромторг выделит производителю 90 млн руб. На первом этапе запланирована сборка не менее 10 тыс. вагонов новой модели.
«В связи с тем, что рефконтейнер АО Омсктрансмаш будет дороже аналогичной модели китайского производства (1,2 млн руб.), компании необходимо предложить клиентам дополнительные стимулирующие услуги. — отмечает В. Момот, — к примеру это может быть сеть специализированных обслуживающих пунктов на пути следования специализированного подвижного состава: в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве».
Однако эксперт не исключил возможность выделения субсидий на покупку рефконтейнеров отечественного производства до уровня стоимости китайских аналогов.
АО Омсктрансмаш выиграло тендер Минпромторга в ноябре 2017 года. После сборки опытные образцы протестируют специалисты АОРПС. При помощи рефрижераторных контейнеров будет осуществлена доставка рыбной продукции из Владивостока в Москву. По итогам пробной отправки Ассоциация даст свое заключение по технической пригодности новой продукции.