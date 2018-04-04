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В 2018 году УВЗ выпустит первый рефконтейнер отечественного производства
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В 2018 году УВЗ выпустит первый рефконтейнер отечественного производства 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
На проведение НИОКР Минпромторг выделит производителю 90 млн руб. На первом этапе запланирована сборка не менее 10 тыс. вагонов новой модели.
«В связи с тем, что рефконтейнер АО Омсктрансмаш будет дороже аналогичной модели китайского производства (1,2 млн руб.), компании необходимо предложить клиентам дополнительные стимулирующие услуги. — отмечает В. Момот, — к примеру это может быть сеть специализированных обслуживающих пунктов на пути следования специализированного подвижного состава: в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве».
Однако эксперт не исключил возможность выделения субсидий на покупку рефконтейнеров отечественного производства до уровня стоимости китайских аналогов.
АО Омсктрансмаш выиграло тендер Минпромторга в ноябре 2017 года. После сборки опытные образцы протестируют специалисты АОРПС. При помощи рефрижераторных контейнеров будет осуществлена доставка рыбной продукции из Владивостока в Москву. По итогам пробной отправки Ассоциация даст свое заключение по технической пригодности новой продукции.
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