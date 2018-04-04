Названа цена улучшения экологической ситуации в Красноярске

Напомним, во время визита в Красноярск в февралн этого года Владимир Путин провел совещание по экологической обстановке в городе и крае, а затем дал поручение подготовить план по ее улучшению. На заседании комитета ЗС Владимир Часовитин назвал предварительную стоимость реализации этого плана — 365 млрд рублей.

В числе мероприятий, включенных в план, — ужесточение ответственности за несоблюдение режима неблагоприятных метеоусловий (НМУ), закрытие десятков малых котельных, масштабный снос домов с печным отоплением, обновление автопарка в Красноярске, перенос некоторых предприятий за пределы города и т.д.

Все эти меры и потребуют названной суммы. Ожидается, что 322 млрд на эти цели предоставит федеральный бюджет, 20 млрд — краевой, 338 млн — городской.

Как отметил Владимир Часовитин, план существует пока только в виде проекта, соответственно, и сумма названа предварительно.