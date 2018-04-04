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Приморцев приглашают поучаствовать в интернет-акции «Бессмертный полк»
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Приморцев приглашают поучаствовать в интернет-акции «Бессмертный полк» 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте информационной политики, акция проводится для сохранения памяти о мужестве и героизме русских солдат, проявленных в военные годы.
«Великая Отечественная война стала символом мужества и стойкости наших соотечественников. На фронт отправились тысячи приморцев, треть из них не вернулись с мест сражений. Более 500 уроженцев края стали Героями Советского Союза. Из года в год мы славим имена ушедших героев и ветеранов. Акция дает приморцам возможность еще раз заявить о своих родственниках, сражавшихся за Победу», — отметили в ведомстве.
Принять участие в акции могут все желающие. Пользователи выкладывают в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) фотографию своего родственника-ветерана с коротким описанием истории его участия в событиях ВОВ, снабжая хэш-тегом #БессмертныйполкПриморье. После прохождения ежесуточной модерации наиболее интересные фотографии и истории, размещаются на сайте и в социальных сетях администрации края, страницах Приморской газеты, в сюжетах ОТВ-ПРИМ и на других ресурсах партнеров акции. Также на главной странице primorsky.ru будет размещен баннер, ведущий на подборку материалов по акции.
«Опубликовать можно как фото самого участника войны, так и его наград, фронтовых писем. Мы предлагаем участникам акции рассказать истории из жизни своих предков — участников Великой Отечественной войны. Так мы сможем больше узнать о людях, проживающих и проживавших в Приморье, ближе познакомиться с историей края», — добавили в ведомстве.
Напомним, в Приморье активно ведется подготовка к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия пройдут по всему краю, самое масштабное из них — во Владивостоке. В программе празднования — парад боевой техники, шествие «Бессмертного полка», солдатская каша и праздничный салют одновременно с трех точек — центра Владивостока, острова Русский и поселка Трудовое.
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