Приморцев приглашают поучаствовать в интернет-акции «Бессмертный полк»

Как сообщили в департаменте информационной политики, акция проводится для сохранения памяти о мужестве и героизме русских солдат, проявленных в военные годы.

«Великая Отечественная война стала символом мужества и стойкости наших соотечественников. На фронт отправились тысячи приморцев, треть из них не вернулись с мест сражений. Более 500 уроженцев края стали Героями Советского Союза. Из года в год мы славим имена ушедших героев и ветеранов. Акция дает приморцам возможность еще раз заявить о своих родственниках, сражавшихся за Победу», — отметили в ведомстве.

Принять участие в акции могут все желающие. Пользователи выкладывают в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук) фотографию своего родственника-ветерана с коротким описанием истории его участия в событиях ВОВ, снабжая хэш-тегом #БессмертныйполкПриморье. После прохождения ежесуточной модерации наиболее интересные фотографии и истории, размещаются на сайте и в социальных сетях администрации края, страницах Приморской газеты, в сюжетах ОТВ-ПРИМ и на других ресурсах партнеров акции. Также на главной странице primorsky.ru будет размещен баннер, ведущий на подборку материалов по акции.

«Опубликовать можно как фото самого участника войны, так и его наград, фронтовых писем. Мы предлагаем участникам акции рассказать истории из жизни своих предков — участников Великой Отечественной войны. Так мы сможем больше узнать о людях, проживающих и проживавших в Приморье, ближе познакомиться с историей края», — добавили в ведомстве.