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В Великом Новгороде археологи нашли опору древнего моста
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В Великом Новгороде археологи нашли опору древнего моста 

Вести.Ru 1 час назад
Находка была сделана на дне реки Волхов. Как сообщили «Интерфаксу» в Новгородском государственном музее-заповеднике, в разведывательном шурфе обнаружена россыпь валунов и остатки пятиугольного сруба под ней. По всей видимости, это так называемая городня моста. Время постройки моста специалисты пока затрудняются назвать.
Водолазные работы на дне Волхова в историческом центре города под руководством сотрудника Института археологии РАН Айвара Степанова проводятся с 2005 года. За это время археологи обнаружили на дне более 4 тысяч предметов церковной утвари и быта, украшений, монет и других раритетов XII-XVII веков.
В прошлом году в Великом Новгороде были обнаружены уникальные граффити начала XII века. Археологи говорят, что по своей ценности эти надписи могут стоять в одном ряду с берестяными грамотами.
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