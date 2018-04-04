В Великом Новгороде археологи нашли опору древнего моста

Находка была сделана на дне реки Волхов. Как сообщили «Интерфаксу» в Новгородском государственном музее-заповеднике, в разведывательном шурфе обнаружена россыпь валунов и остатки пятиугольного сруба под ней. По всей видимости, это так называемая городня моста. Время постройки моста специалисты пока затрудняются назвать.

Водолазные работы на дне Волхова в историческом центре города под руководством сотрудника Института археологии РАН Айвара Степанова проводятся с 2005 года. За это время археологи обнаружили на дне более 4 тысяч предметов церковной утвари и быта, украшений, монет и других раритетов XII-XVII веков.

В прошлом году в Великом Новгороде были обнаружены уникальные граффити начала XII века. Археологи говорят, что по своей ценности эти надписи могут стоять в одном ряду с берестяными грамотами.