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В ожидании половодья: в Ленобласти взрывают лед на реках
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В ожидании половодья: в Ленобласти взрывают лед на реках 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
В Ленинградской области готовятся к половодью. Там, где реки впадают в Ладожское озеро и Финский залив, образуются заторы. Чтобы не затопило прибрежные поселки, русла освобождают ото льда, сообщает телеканал «МИР 24».
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В месте, где река Сясь впадает в Ладогу, лед толстый. Природа одна здесь не справится. В каждую из 48 подготовленных спасателями лунок опускают 2, 5 килограмма взрывчатки.
«Мы ослабляем поля, чтобы не образовывались заторы, в тех местах, где есть резкие повороты, где мелкое течение и там могут образовываться ледовые заторы, торосы и вызывать подтопление населенных пунктов», — пояснил начальник управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Александр Астафуров.
В этом году паводки угрожают десяткам прибрежных населенных пунктов. В ближайшую неделю в Ленинградской области ожидается потепление, поэтому спасатели торопятся.
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