На Алтай-Коксе стартовал конкурс «Мастер года» 

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовал традиционный конкурс «Мастер года — 2018», нацеленный на повышение профессионализма, выявление опыта лучших руководителей среднего звена, развитие творческой активности персонала.
В конкурсе принимают участие более 30 сотрудников — это старшие и сменные мастера, механики, начальники участков и смен, участники кадрового резерва.
Они покажут знания по промышленной безопасности и охране труда, проявят управленческие компетенции в серии деловых игр. На заключительном этапе конкурса подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.
Кто удостоится звания «Мастер года — 2018», станет известно в конце мая. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.