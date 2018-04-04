На Алтай-Коксе стартовал конкурс «Мастер года»

На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) стартовал традиционный конкурс «Мастер года — 2018», нацеленный на повышение профессионализма, выявление опыта лучших руководителей среднего звена, развитие творческой активности персонала.

В конкурсе принимают участие более 30 сотрудников — это старшие и сменные мастера, механики, начальники участков и смен, участники кадрового резерва.

Они покажут знания по промышленной безопасности и охране труда, проявят управленческие компетенции в серии деловых игр. На заключительном этапе конкурса подготовят и защитят проекты по повышению эффективности производства.

Кто удостоится звания «Мастер года — 2018», станет известно в конце мая. Победители и призеры получат дипломы и денежные премии.

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