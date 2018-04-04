В Пензенской области иностранцу закрыли въезд в Россию за нарушение ПДД

Пензенской области по инициативе полиции иностранцу-нарушителю на три года закрыли въезд на территорию России . Как пояснили в пресс-службе регионального УМВД , в ноябре 2017 года правоохранители выявили гражданина республики Узбекистан , который за время своего пребывания на территории нашего государства неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД и миграционного законодательства. На протяжении трех лет он, как минимум, восемь раз нарушил закон.

По закону РФ, запретить иностранному гражданину въезд в страну можно, если он в период своего пребывания неоднократно — два и более раза — привлекался к административной ответственности.

«Управление по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области приняло решение о неразрешении въезда на территорию РФ данному иностранцу сроком на три года. Однако гражданин республики Узбекистан обратился в суд с административным иском о признании решения о закрытии въезда недействительным», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенский областной суд, изучив материалы дела, признал законным решение управления по вопросам миграции. В настоящее время гражданин республики Узбекистан обязан выехать из России. В противном случае он будет депортирован.