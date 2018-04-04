Эксперты предлагают уголовное наказание за фейковые новости 

Умышленные вбросы фейковых новостей сложно остановить без принятия специальных мер уголовно-правового характера. Как отметили опрошенные РАПСИ эксперты, в Уголовный кодекс РФ должны быть внесены соответствующие поправки.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян уточнил, что пока такой нормы нет, в отношении украинского пранкера в связи с событиями в городе Кемерово возбуждено дело о разжигании ненависти и вражды (статья 282 УК РФ). Адвокат Андрей Самойлов отметил, что новые охраняемые меры не должны скатываться к цензуре.
Как напоминают«Известия», проблема распространения фейковой информации в соцсетях вышла на первый план после того, украинский пранкер Евгений Вольнов в пять раз завысил число жертв при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда погибли 64 человек, пранкер назвал цифру в 300-350 человек.
Накануне в Госдуму повторно внесли законопроект, который обязывает владельца социальной сети создавать на территории РФ свое представительство. Также документ предусматривает ведение реестра обращений пользователей и удаление по их заявлению незаконного контента.