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«У вас минимум на десяток больше»: фолловеры Орловой не верят, что она весит всего 43 килограмма
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«У вас минимум на десяток больше»: фолловеры Орловой не верят, что она весит всего 43 килограмма 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Ольга Орлова опубликовала яркий снимок, на котором позирует в купальнике на фоне бассейна, и решила честно написать свои параметры: рост 157 см и вес 43 кг. Однако некоторые подписчики звезды пришли в недоумение и сочли эти цифры ошибкой.
«43 кг?! 53, может быть?», «43 вряд ли», «Сорок три кг не так выглядят на 157 см роста!» — прокомментировали кадр Ольги ее фолловеры.
Тем не менее, Орлова настаивает, что не пользовалась фотошопом, и не стала исправлять возможную опечатку. А вы как думаете, действительно ли Ольга Орлова настолько похудела?
Фото: Instagram
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