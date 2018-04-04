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С 21 апреля изменяется расписание пригородного электротранспорта во Владивостоке
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С 21 апреля изменяется расписание пригородного электротранспорта во Владивостоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
21 апреля пригородный электротранспорт Владивостока переходит на новое расписание движения, сообщает PRIMPRESS. Количество вагонов на различных маршрутах составит от четырех до восьми.
По информации от ОАО «Экспресс Приморья»,
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