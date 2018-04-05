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Зауральский Роспотребнадзор проверил булочки, хлеб и кондитерские изделия: забраковано 10% сладостей
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Зауральский Роспотребнадзор проверил булочки, хлеб и кондитерские изделия: забраковано 10% сладостей 

45.ru 41 минуту назад
Фото: 45.ru
В 2017 году «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» исследовал более 1500 проб хлебобулочных и кондитерских изделий. Продукты проверялись по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим показателям и на содержание радиоактивных веществ.
Общий вес проверенных продуктов составил 2,6 тонны — у хлебобулочных изделий, 3,8 тонны — у кондитерских изделий. В итоге из оборота было изъято полторы тонны кондитерских изделий. Основной причиной забраковки стало отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции.
Хлебобулочных и кондитерских изделий, содержащих химически опасные, токсические примеси, выявлено не было.
— По физико-химическим показателям, характеризующим соответствие продукта нормативному документу, по которому он выработан (например — влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность, содержание сахара и другое), в 2017 году не соответствовали нормативным требованиям 1,8% исследованных хлебобулочных изделий (в 2016-м — 2,1%), кондитерских изделий — 9,7% (в 2016-м — 5,2%), — сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.
Специалисты надзорного ведомства рекомендуют:
покупайте кондитерские, хлебобулочные изделия в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения продукции;
если у вас возникли подозрения по качеству изделий, требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых продуктов.
при покупке обращайте внимание на условия реализации (температурный режим), сроки годности и реализации продукции, а также на информацию, содержащуюся на этикетке (состав продукта, дата изготовления и так далее);
храните кондитерские изделия с кремом в холодильнике (при температуре 4±2 °С), при употреблении соблюдайте сроки годности.
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