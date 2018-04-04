В Нижнем директор компании «Спецстройресурс» задолжал работникам более двух миллионов

По версии следствия, директор ООО «Агротек» и ООО «Спецстройресурс» более двух месяцев не выплачивал своим работникам заработную плату. Задолженность перед сотрудниками компании «Спецстройресурс» за указанный период превысила 2 миллиона рублей, передает пресс-служба Нижегородской областной прокуратуры

«Установлено, что в кассе указанных организаций имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, однако они расходовались для решения текущих финансовых вопросов предприятий», — говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате была частично погашена.