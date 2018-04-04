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В Нижнем директор компании «Спецстройресурс» задолжал работникам более двух миллионов
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В Нижнем директор компании «Спецстройресурс» задолжал работникам более двух миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По версии следствия, директор ООО «Агротек» и ООО «Спецстройресурс» более двух месяцев не выплачивал своим работникам заработную плату. Задолженность перед сотрудниками компании «Спецстройресурс» за указанный период превысила 2 миллиона рублей, передает пресс-служба Нижегородской областной прокуратуры.
«Установлено, что в кассе указанных организаций имелись денежные средства, достаточные для выплаты заработной платы, однако они расходовались для решения текущих финансовых вопросов предприятий», — говорится в сообщении.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в ходе предварительного следствия задолженность по заработной плате была частично погашена.
Напомним, ранее стало известно, что перед Балахнинским городским судом Нижегородской области предстанет бывший генеральный директор ОАО «Волга». Мужчина обвиняется в незаконном премировании. Сумма причиненного ущерба составила свыше 15 миллионов рублей.
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