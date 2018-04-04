УФАС прекратило дело о сговоре челябинских поставщиков протезов

Дело об антиконкурентном соглашении в отношении двух компаний-поставшиков медицинских протезов прекращено в Челябинске , сообщают в региональном УФАС

Ранее антимонопольная служба после жалобы местного жителя провела проверку участия ООО «МираМед» и ООО «КАНОН» в 151 аукционе на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию. По итогам торгов 83 аукционов победителем было признано ООО «КАНОН», 68 аукционов — ООО «МираМед».

«Установлено, что учредители данных хозяйствующих субъектов имеют близкие родственные связи, компании ведут совместную хозяйственную деятельность, используют единую инфраструктуру. Требования антимонопольного законодательства о запрете заключения соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами на такие компании не распространяются», — пояснили в УФАС.