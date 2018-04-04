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УФАС прекратило дело о сговоре челябинских поставщиков протезов
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УФАС прекратило дело о сговоре челябинских поставщиков протезов 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Дело об антиконкурентном соглашении в отношении двух компаний-поставшиков медицинских протезов прекращено в Челябинске, сообщают в региональном УФАС.
Ранее антимонопольная служба после жалобы местного жителя провела проверку участия ООО «МираМед» и ООО «КАНОН» в 151 аукционе на поставку расходных материалов для проведения операций по протезированию. По итогам торгов 83 аукционов победителем было признано ООО «КАНОН», 68 аукционов — ООО «МираМед».
«Установлено, что учредители данных хозяйствующих субъектов имеют близкие родственные связи, компании ведут совместную хозяйственную деятельность, используют единую инфраструктуру. Требования антимонопольного законодательства о запрете заключения соглашений между хозяйствующими субъектами-конкурентами на такие компании не распространяются», — пояснили в УФАС.
Напомним, ранее ведомство заподозрило в сговоре 13 компаний-перевозчиков из Копейска после того, как в городе одновременно выросли цены на проезд в маршрутных такси.
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