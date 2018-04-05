Челябинское УФАС выявило картельный сговор на «медицинских» аукционах

Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Дельрус-Ч» ( Челябинск ) за заключение антиконкурентного соглашения во время закупок на поставку медицинских изделий и хирургического оборудования, сообщают в пресс-службе ведомства.

В декабре 2016 года УФАС установило, что «Дельрус-Ч» и ООО «Архимед» ( Калужская область ) разработали тактику совместного участия в торгах. Обе компании при участии в закупках минимально снижали начальную цену контракта, совершая за аукцион только по одному «шагу». В результате участникам картеля удалось реализовать свои намерения на 7 аукционах.

В ходе рассмотрения антимонопольного дела сначала ООО «Архимед», а затем и ООО «Дельрус-Ч» сознались в своем участии в картеле. Согласно действующему законодательству ООО «Архимед» было полностью освобождено от административной ответственности, а сумма штрафа для ООО «Дельрус-Ч» составила 588 тыс. рублей.