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Челябинское УФАС выявило картельный сговор на «медицинских» аукционах
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Челябинское УФАС выявило картельный сговор на «медицинских» аукционах 

АиФ 56 минут назад
Фото: АиФ
Челябинское УФАС России оштрафовало ООО «Дельрус-Ч» (Челябинск) за заключение антиконкурентного соглашения во время закупок на поставку медицинских изделий и хирургического оборудования, сообщают в пресс-службе ведомства.
В декабре 2016 года УФАС установило, что «Дельрус-Ч» и ООО «Архимед» (Калужская область) разработали тактику совместного участия в торгах. Обе компании при участии в закупках минимально снижали начальную цену контракта, совершая за аукцион только по одному «шагу». В результате участникам картеля удалось реализовать свои намерения на 7 аукционах.
В ходе рассмотрения антимонопольного дела сначала ООО «Архимед», а затем и ООО «Дельрус-Ч» сознались в своем участии в картеле. Согласно действующему законодательству ООО «Архимед» было полностью освобождено от административной ответственности, а сумма штрафа для ООО «Дельрус-Ч» составила 588 тыс. рублей.
Добавим, что данные компании, зарегистрированные в разных регионах РФ, участвовали в аукционах с одного IP-адреса.
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