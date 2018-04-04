Языческие танцы в центре Ростова сняли на видео

Вечером 3 апреля ростовчане наблюдали заводные танцы под аккомпанемент шаманских бубнов и барабанов. Толпа кришнаитов в желтых хитонах плясала в самом центре города, радом с проезжей частью. Конечно же, очевидцы сняли на видео, как молодые люди в религиозном экстазе исполняли песни на загадочном языке, били в барабаны и бубны.

Ростовчане гадают о причинах такого сборища, некоторые предположили, что таким образом кришнаиты пытаются приманить солнце, другие, что они празднуют какой-то праздник. Мотивы, побудившие собраться язычников на вечерние пляски нам неизвестны.

Однако можно предположить, что это часть религиозного служения. Согласно учению МОСК, танцы помогают «выхождению из тела». Для помощи в достижении подобного состояния практикуются тимпаны, бубны, барабаны и совместные экстатические танцы под пение мантры. В танцах принимают участие все — взрослые, дети и пожилые люди, танцуют не для своей утехи, а для того, чтобы в танце выразить свою любовь Господу. В вайшнавском этикете сказано, что для Бога невозможно не танцевать только в том случае, когда имеются физические проблемы с телом. Тогда преданный должен предложить танец Господу в своем сердце. Согласно «Бхагавад-Гите», Кришна любит веселье, шутки, шалости и развлечения. У него 16 108 жен, у каждой из которых есть дворец и по 10 детей и, соответственно, бесчисленное количество внуков.

https://youtu.be/lQuxZV7Lks8