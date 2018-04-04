Ещё
Языческие танцы в центре Ростова сняли на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Языческие танцы в центре Ростова сняли на видео 

Деловое сообщество 2 часа назад
Вечером 3 апреля ростовчане наблюдали заводные танцы под аккомпанемент шаманских бубнов и барабанов. Толпа кришнаитов в желтых хитонах плясала в самом центре города, радом с проезжей частью. Конечно же, очевидцы сняли на видео, как молодые люди в религиозном экстазе исполняли песни на загадочном языке, били в барабаны и бубны.
Ростовчане гадают о причинах такого сборища, некоторые предположили, что таким образом кришнаиты пытаются приманить солнце, другие, что они празднуют какой-то праздник. Мотивы, побудившие собраться язычников на вечерние пляски нам неизвестны.
Однако можно предположить, что это часть религиозного служения. Согласно учению МОСК, танцы помогают «выхождению из тела». Для помощи в достижении подобного состояния практикуются тимпаны, бубны, барабаны и совместные экстатические танцы под пение мантры. В танцах принимают участие все — взрослые, дети и пожилые люди, танцуют не для своей утехи, а для того, чтобы в танце выразить свою любовь Господу. В вайшнавском этикете сказано, что для Бога невозможно не танцевать только в том случае, когда имеются физические проблемы с телом. Тогда преданный должен предложить танец Господу в своем сердце. Согласно «Бхагавад-Гите», Кришна любит веселье, шутки, шалости и развлечения. У него 16 108 жен, у каждой из которых есть дворец и по 10 детей и, соответственно, бесчисленное количество внуков.
https://youtu.be/lQuxZV7Lks8
Деловое сообщество: последние новости
В Таганроге образовался еще один огромный провал земли на территории детского сада Ростовское метро потянет только федеральный бюджет Южный подъезд к Платову расширят до четырех полос за 1,4 млрд рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе102
Путин заявил о полном разгроме ИГ255
Украине «перекроют» Керченский пролив764
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»50
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение