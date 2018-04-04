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Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке
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Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Белогрудые ежи вышли из спячки в Московском зоопарке с наступлением тепла. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора столичного зоосада Светлану Акулову.
"Белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму. Белогрудые ежи обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Эти животные предпочитают лесные опушки, окраины полей, берега каналов и оврагов", — сказала Акулова.
В пресс-службе зоопарка отметили, что посетители могут увидеть ежей в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».
"Сейчас, в первые недели после спячки, ежи наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они тратят почти все свои жировые запасы", — добавили в пресс-службе.
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