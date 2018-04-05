Великая пятница: как прожить ее правильно

В пятницу, которую мы называем Великой, или Страстной, случилось самое страшное событие в истории человечества — Иисус Христос был распят. Поэтому этот день мы не отмечаем, ибо это не праздник, а день великой скорби, но проживаем — молясь, веруя, сострадая.

В Великую пятницу все христиане мира скорбят о Спасителе. В 2018 году этот день выпадает на шестое апреля.

ИСТОРИЯ СКОРБНОГО ДНЯ Иуда предал учителя Христа; Иисус был обвинен в бунте и подстрекательских действиях. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат понимал, что это навет, но вынес суровый приговор. Христос сам нес свой крест к месту распятия, вместе с ним распяли и двух разбойников. В этот страшный день оплакивавшие Христа люди не знали, что он воскреснет, и пятничные богослужения сегодня посвящены тем страданиям, через которые прошел Иисус в последние часы своей земной жизни. Службы в христианских храмах несколько отличаются: в православных храмах в этот день читают особый канон и выносят плащаницу из алтаря; у католиков устраивают Богослужение Крестного хода.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ

Поскольку это день Скорби, нужно избегать любой домашней работы — уборки, стирки, даже шитьем заниматься не рекомендовано. Запрещены и работы по огороду и земле. Ни копать, ни сажать даже рассаду — ничего нельзя, а все, что будет посажено, считается, не принесет никакого урожая. В Страстную пятницу соблюдается строжайший пост, а то и отказ от еды, запрещен алкоголь. Наложен запрет и на плотские утехи и любые развлекательные мероприятия. Ну а народные традиции говорят, что в этот день нельзя стричься и красить волосы. Все работы стоит завершить в Чистый четверг. Он как раз и предназначен, чтобы все отремонтировать, помыть, отстирать и т.п. Естественно, в этот день запрещены шумные гуляния, веселье, застоя — даже в случае семейного торжества. Рекомендовано и дни рождения переносить и праздновать позже, после Пасхальных торжеств.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ВЕЛИКУЮ ПЯТНИЦУ

Этот день рекомендовано провести в тишине и спокойствии, молиться, вспоминая о страданиях Иисуса Христа, принятых им во имя человечества. Нужно сходить в храм. Реалии нашей жизни большинству из нас не позволяют сходить в храм на все рекомендованные службы, но посетите хотя бы самую главную — вечерню, когда в центр храма выносят Плащаницу. Эта ткань с изображением Христа в полный рост — отрез, в который было завернуто его тело, отпечатавшееся на нем. Во время службы верующие стоят с поникшей головой, а затем прикладываются к Плащанице по окончании службы.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ НА СТРАСТНУЮ ПЯТНИЦУ

Церковные каноны предписывают полное воздержание от еды в этот день. Но это выдерживают не все. С появлением на небе первой звезды можно поесть немного хлеба и выпить воды. Если ваш духовник позволил, можно просто соблюдать строгий пост. В то же время, в пятницу можно готовить. Считается, что постный хлеб, приготовленный в Страстную пятницу, может излечить от недугов.

ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ВЕЛИКОЙ ПЯТНИЦЫ

Скорбный день имеет главный вещественный символ — Плащаницу. Считается, что настоящая Плащаница хранится в Турине, и в этот день туда многие стремятся совершить паломничество. В некоторых странах в Великую пятницу принято организовывать живописные театральные представления, повествующие о событиях двухтысячелетней давности, но церковь относится к ним настороженно.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Среди традиций и примет, связанных с этим скорбным днем, есть и воистину необычные. Так, например, согласно одному из поверий, тот, кто три года подряд воздерживается от еды в Великую пятницу, за три дня до своей смерти увидит свою грядущую кончину. А по другому поверью, тому, кто не ест в Страстную пятницу, Бог прощает все грехи. Верят также, что если после службы в Страстную пятницу принести в дом свечу и зажечь ее в Красном углу, родные и близкие будут здоровы. Однако церковь по этому поводу никаких указаний не дает — это и правда все поверья.

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