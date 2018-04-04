Ещё
Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Календарь неумолимо перелистывает свои листочки, и вот мы уже и на пороге Чистого, или Великого Четверга. Это день, который называют также Страстным Четвергом, воскрешает в памяти человечества сразу четыре наиважнейших события: Тайную Вечерю, омовение Христом ног его учеников, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
С древних времен Четвергу приписывали особую силу, поскольку именно он — предвестник тяжелых, нечеловеческих страданий Христа, после которых наступило его Воскресение.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ДЕНЬ
Все традиции отмечания этого дня и его особого прочтения сформировались еще в период раннего христианства. На Тайной Вечере (вспомним, как эмоционально изобразил ее Леонардо да Винчи!) Христос последний раз трапезничал с учениками. В отличие от них он уже знал, что ждет его впереди, и рассказал, что один из учеников предаст его. При этом Христос, зная все, омыл ноги ученикам — выказывая, таким образом, любовь к ним и подлинное смирение. Повторяя это действие сегодня, священнослужители показывают, как важно смирение и терпимость по отношению к другим людям.
На Тайной Вечере установил Христос и такое Таинство Церкви, как Святое Причастие — Евхаристия. Он преломил хлеб и предложил ученикам вина, сопроводив это предложение словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кроя Моя, за вас изливаемая». Эта традиция с тех пор осталась неизменна, причем для всех христиан. Католики, православные и лютеране вкушают вино и хлеб, имея в виду под ними тело и кровь Христовы. Так что это глубоко символичные действия.
Начиная с Великого четверга, в храмах поминается последний период жизни Спасителя на земле. В высоком смысле Чистый Четверг — это символ перехода к духовному очищению и оставлению в прошлом жизни греховной, бренной. Поскольку это так, то верующие должны прийти в этот день в храм и причаститься.
Следующая особенность четверга — выпекание куличей и окраска яиц, а также приготовление творожной пасхи. В традиции армянской церкви, например, также четверговое «перепечение» (прогревание в печи) и освящение соли — после этого ее приносят в дом, и она считается целительной.
ДОМЫСЛЫ И «ДОДУМКИ»
Конечно, за века традиции Великого Четверга кое-где были подкрашены и языческими мотивами: например, в Грузии этот день встречают так, как славяне встречают ночь Ивана Купала. Правда, официальной грузинской церковью эти языческие проявления праздника не поддерживаются.
В русской традиции издревле было много особенностей, распространенных на этот день в целом и «четверговую уборку». Например, считалось, что в этот день надо есть серебряной ложкой и вилкой — якобы это принесет здоровье и красоту. А есть и совсем запутанные вещи: согласно одной традиции нельзя в этот день ничего отдавать из дома, так и «удача утечет», а согласно другой, напротив, надо избавиться от всякого хлама и вещи, которыми не пользовались год, лучше передать другим людям — им они пойдут на благо. Решать, как себя вести, вам.
Надо учесть, что в официальной церковной традиции никаких указаний на этот счет нет, но делиться с неимущими — всегда хорошо и правильно. Но самое главное, что нужно сделать — создать дома чистоту, атмосферу тепла и радости, света и надежды, но без особо бурного ликования — все же день это непростой. Категорически не позволена также ругань, чревоугодие, злоязычие.
Народные традиции также сообщают, что Чистый Четверг — отличный день для гадания. Именно в этот день советуют общаться с Домовым, а то и спрашивать советов у Лешего. Очевидно, стоит напомнить, что по церковным традициям обращение к нечистой силе не приветствуется ни в какой день, а уж в Чистый Четверг — тем более. Зато считается, что именно в Чистый Четверг искренние молитвы долетают до небес быстрее и не остаются без ответа.
ПО ТЕМЕ
Страстная седмица: что делать, чего не делать и как прожить эту неделю правильно
Лазарева суббота. Зачем Господь воскресил Лазаря, как сложилась судьба воскрешенного и как нужно встречать этот день
Похвала Богородицы: зачем идти в храм в этот день
Стояние Марии Египетской. Кому и в какой ситуации поможет уникальная служба
Чего не нужно делать в родительскую субботу
Верба настоящая: как отличить ее от ивы и прочих кустарников и что делать, если вы купили не то  Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день
Прикоснуться к чуду: святыни московских храмов
Родительская суббота 17 марта. Что не стоит подавать на поминальный стол
Родительская суббота. Вспоминаем и продолжаем любить…
Родительская суббота: когда наступит, куда идти, что говорить и делать
Лекарство Великого поста. Что такое соборование и зачем здоровым людям нужно это таинство
Десять фактов о Матроне Московской
Чего нельзя просить у Матроны Московской
Народный календарь. 1 апреля. Вербное воскресенье. Дарья Грязная напрасно не обидит
Народный календарь. 31 марта. Пришел Кирилл — дери-полоз, нестриженый волос
Благодатный огонь из Иерусалима доставят в столицу 7 апреля
Вечерняя Москва: последние новости
Столичная мэрия ждет студентов на стажировку Аман Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Великая среда. День самого страшного предательства на земле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив760
Шойгу предупредил о новой угрозе101
Путин заявил о полном разгроме ИГ249
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение