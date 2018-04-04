Чистый четверг: как прожить его правильно, что нужно делать и чего нельзя делать категорически

Календарь неумолимо перелистывает свои листочки, и вот мы уже и на пороге Чистого, или Великого Четверга. Это день, который называют также Страстным Четвергом, воскрешает в памяти человечества сразу четыре наиважнейших события: Тайную Вечерю, омовение Христом ног его учеников, молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

С древних времен Четвергу приписывали особую силу, поскольку именно он — предвестник тяжелых, нечеловеческих страданий Христа, после которых наступило его Воскресение.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭТОТ ДЕНЬ

Все традиции отмечания этого дня и его особого прочтения сформировались еще в период раннего христианства. На Тайной Вечере (вспомним, как эмоционально изобразил ее Леонардо да Винчи !) Христос последний раз трапезничал с учениками. В отличие от них он уже знал, что ждет его впереди, и рассказал, что один из учеников предаст его. При этом Христос, зная все, омыл ноги ученикам — выказывая, таким образом, любовь к ним и подлинное смирение. Повторяя это действие сегодня, священнослужители показывают, как важно смирение и терпимость по отношению к другим людям.

На Тайной Вечере установил Христос и такое Таинство Церкви, как Святое Причастие — Евхаристия. Он преломил хлеб и предложил ученикам вина, сопроводив это предложение словами: «Приимите, ядите, это Тело Мое за вас предаваемое, и Кроя Моя, за вас изливаемая». Эта традиция с тех пор осталась неизменна, причем для всех христиан. Католики, православные и лютеране вкушают вино и хлеб, имея в виду под ними тело и кровь Христовы. Так что это глубоко символичные действия.

Начиная с Великого четверга, в храмах поминается последний период жизни Спасителя на земле. В высоком смысле Чистый Четверг — это символ перехода к духовному очищению и оставлению в прошлом жизни греховной, бренной. Поскольку это так, то верующие должны прийти в этот день в храм и причаститься.

Следующая особенность четверга — выпекание куличей и окраска яиц, а также приготовление творожной пасхи. В традиции армянской церкви, например, также четверговое «перепечение» (прогревание в печи) и освящение соли — после этого ее приносят в дом, и она считается целительной.

ДОМЫСЛЫ И «ДОДУМКИ»

Конечно, за века традиции Великого Четверга кое-где были подкрашены и языческими мотивами: например, в Грузии этот день встречают так, как славяне встречают ночь Ивана Купала. Правда, официальной грузинской церковью эти языческие проявления праздника не поддерживаются.

В русской традиции издревле было много особенностей, распространенных на этот день в целом и «четверговую уборку». Например, считалось, что в этот день надо есть серебряной ложкой и вилкой — якобы это принесет здоровье и красоту. А есть и совсем запутанные вещи: согласно одной традиции нельзя в этот день ничего отдавать из дома, так и «удача утечет», а согласно другой, напротив, надо избавиться от всякого хлама и вещи, которыми не пользовались год, лучше передать другим людям — им они пойдут на благо. Решать, как себя вести, вам.

Надо учесть, что в официальной церковной традиции никаких указаний на этот счет нет, но делиться с неимущими — всегда хорошо и правильно. Но самое главное, что нужно сделать — создать дома чистоту, атмосферу тепла и радости, света и надежды, но без особо бурного ликования — все же день это непростой. Категорически не позволена также ругань, чревоугодие, злоязычие.

Народные традиции также сообщают, что Чистый Четверг — отличный день для гадания. Именно в этот день советуют общаться с Домовым, а то и спрашивать советов у Лешего. Очевидно, стоит напомнить, что по церковным традициям обращение к нечистой силе не приветствуется ни в какой день, а уж в Чистый Четверг — тем более. Зато считается, что именно в Чистый Четверг искренние молитвы долетают до небес быстрее и не остаются без ответа.

ПО ТЕМЕ

Страстная седмица: что делать, чего не делать и как прожить эту неделю правильно

Лазарева суббота. Зачем Господь воскресил Лазаря, как сложилась судьба воскрешенного и как нужно встречать этот день

Похвала Богородицы: зачем идти в храм в этот день

Стояние Марии Египетской. Кому и в какой ситуации поможет уникальная служба

Чего не нужно делать в родительскую субботу

Верба настоящая: как отличить ее от ивы и прочих кустарников и что делать, если вы купили не то Вербное воскресенье: как встретить праздник по правилам и чего не стоит делать в этот день

Прикоснуться к чуду: святыни московских храмов

Родительская суббота 17 марта. Что не стоит подавать на поминальный стол

Родительская суббота. Вспоминаем и продолжаем любить…

Родительская суббота: когда наступит, куда идти, что говорить и делать

Лекарство Великого поста. Что такое соборование и зачем здоровым людям нужно это таинство

Десять фактов о Матроне Московской

Чего нельзя просить у Матроны Московской

Народный календарь. 1 апреля. Вербное воскресенье. Дарья Грязная напрасно не обидит

Народный календарь. 31 марта. Пришел Кирилл — дери-полоз, нестриженый волос