Омская ТГК-11 направит на ремонтную кампанию более 3 млрд рублей

Омские энергетики начали капитальный ремонт, не дожидаясь окончания отопительного сезона, ремонт генерирующих объектов стартовал уже в марте. Всего специалистов необходимо отремонтировать 46 единиц основного оборудования, среди которых энергетические котлы, турбоагрегаты, парогазовые установки, водогрейные котлы, турбины, а также заменить более 400 тн поверхностей нагрева котлоагрегатов, по одному на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 и на трех котлоагрегатах ТЭЦ-5. А так же выполнить значительный объем по ремонту вспомогательного оборудования.

В первом квартале 2018 года в средние ремонты были выведены блок парогазовой установки ТЭЦ-3 и котлоагрегат №9 на структурном подразделении ТЭЦ-4, в текущий ремонт выведено 8 единиц основного оборудования на ключевых станциях компании — ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5.

Среди крупных объектов с большим объемом сверхтиповых работ в 2018 году можно отметить ремонт котла №9 на ТЭЦ-4 с заменой электрофильтра, стоимостью свыше 163 млн руб., котлов №12 на ТЭЦ-3 с суммой затрат свыше 37 млн руб., и №3 на ТЭЦ-5 с суммой затрат свыше 50 млн руб.

«Сумма затрат на подготовку омской генерации к осенне-зимнему периоду значительно увеличена по сравнению с прошлым годом, — отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский. — Это обусловлено необходимостью опережающего развития энергетической инфраструктуры с целью надёжного теплоснабжения новых объектов жилого фонда и социальной сферы в отопительный период. При ремонте оборудования мы делаем ставку не только на обеспечение надёжности, но и повышение экологической безопасности производства. Весь комплекс ремонтных работ позволит избежать технологических нарушений в системе теплоснабжения в зимний период, сделает работу оборудования более эффективной, улучшит надежность и качество энергоснабжения региона».

Отметим, что в 2018 году компания также планирует реконструировать электрофильтры ст. №9 на ТЭЦ-4и №1 на ТЭЦ-5, модернизировать ВЭК-1 ст. с заменой гладкотрубных пакетов на оребренные и котлоагрегатов №2 и №5 на ТЭЦ-5.