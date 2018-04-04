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В Краснодаре сносят павильон в пешеходной зоне на улице Красина
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В Краснодаре сносят павильон в пешеходной зоне на улице Красина 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Краснодаре демонтируют павильон по ул. им. Красина, 3, расположенный в пешеходной зоне. Заместитель начальника управления муниципального контроля Артем Губский рассказал, что снос проводится в установленном законом порядке по поручению главы города. При этом, освобождаемая территория будут приведена в порядок и сохранена для пешеходов, сообщает пресс-служба города.
К демонтажу специалисты приступили 3 апреля. Сегодня собираются завершить снов полностью. Договор аренды на данный земельный участок под торговым павильоном ранее был расторгнут. Его владельца проинформировали о необходимости проведения сноса.
«ФедералПресс» напоминает, что в Краснодаре снесли незаконные ларьки в пешеходной зоне.
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