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Оперная певица спела Урганту про котлетки с пюрешкой
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Оперная певица спела Урганту про котлетки с пюрешкой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Солистка Большого театра Александра Дурсенева исполнила в «Вечернем Урганте» песню «Котлетки с пюрешкой» из сериала «Улицы разбитых фонарей», которая набрала бешеную популярность в Сети. В номере принял участие актер Михаил Трухин, который играл лейтенанта Волкова.
Интернет-мем «Котлетки с пюрешкой» берет за основу сцену «Улиц разбитых фонарей», где герой Трухина встречает знакомого на территории психиатрической больницы, который рассказывает ему о меню с котлетами и картофельным пюре. Эпизод вышел в конце 90-х, но лишь в начале 2016 года он разошелся по Рунету и стал популярным феноменом, не привязанным к «Улицам разбитых фонарей». С репликами персонажей было сделано множество пародийных роликов и юмористических музыкальных композиций, теперь же мем воспринимается совершенно иначе в иcполнении прекрасной оперной певицы.
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