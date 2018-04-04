Оперная певица спела Урганту про котлетки с пюрешкой

Солистка Большого театра Александра Дурсенева исполнила в «Вечернем Урганте» песню «Котлетки с пюрешкой» из сериала «Улицы разбитых фонарей», которая набрала бешеную популярность в Сети. В номере принял участие актер Михаил Трухин , который играл лейтенанта Волкова.

Интернет-мем «Котлетки с пюрешкой» берет за основу сцену «Улиц разбитых фонарей», где герой Трухина встречает знакомого на территории психиатрической больницы, который рассказывает ему о меню с котлетами и картофельным пюре. Эпизод вышел в конце 90-х, но лишь в начале 2016 года он разошелся по Рунету и стал популярным феноменом, не привязанным к «Улицам разбитых фонарей». С репликами персонажей было сделано множество пародийных роликов и юмористических музыкальных композиций, теперь же мем воспринимается совершенно иначе в иcполнении прекрасной оперной певицы.