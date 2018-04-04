Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой

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Звезда «Улиц разбитых фонарей» спел про котлетки с пюрешкой у Урганта 

Lenta.ru 1 час назад
Солистка Большого театра Александра Дурсенева и квартет MainStrings исполнили песню «Котлетки с пюрешкой». Хит прозвучал в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант» от 3 апреля 2018 года.
В гости к Урганту пришел актер Михаил Трухин, исполнявший одну из главных ролей в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Кроме того, в 2016 году он стал героем вирусного видео на канале Enjoykin: автор ролика переделал фрагмент сериала с участием Трухина в музыкальный видеоклип, который набрал более 40 миллионов просмотров.
«Это должно быть в нашей передаче. Это должно быть исполнено в живую», — заявил Иван Ургант перед тем, как на сцену вышли музыканты. Трухин также принял участие в исполнении легендарной песни, произнеся несколько раз фразу «С макарошками».
Зрители оценили креативный подход авторов программы к исполнению знаменитой песни. «Это шедевр! Не опозорили Enjoykin», — заявили в комментариях на официальном YouTube-канале. «Стеб на профессиональном уровне», — написал другой пользователь.
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