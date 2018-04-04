Редкий выход: Тимати пришёл на благотворительный бал вместе с Анастасией Решетовой 

Тимати (34) и Анастасия Решетова (22) уже давно не скрывают свои отношения и даже иногда выкладывают совместные фотографии в Instagram. Но в свет они выходят редко. Вчера мы видели их на балу фонда им. Михаила Рудяка, влюблённые вошли в холл здания, спешно поздоровались с семьей Рудяк и поспешили в зал, минуя пресс-зону и фотографов, которые все это время просили пару остановиться, чтобы сделать фото.
https://www.instagram.com/p/BhHe6eMhKeP/?taken-by=peopletalkru
На бал Тимати приехал, чтобы поддержать своего друга Эрнеста Рудяка, сына Михаила Рудяка, и выступить на сцене для всех гостей.
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И пока он вместе с Егором Кридом пел «Где ты, где я», Анастасия Решетова танцевала и подпевала вместе с остальными гостями.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/redkij-vyhod-timati-prishyol-na-blagotvoritelnyj-bal-vmeste-s-anastasiej-reshetovoj/