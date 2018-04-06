Подруга Тимати удивила декольте на благотворительном балу 

Подруга Тимати Анастасия Решетова попала в новости СМИ, освещающих светскую жизнь, после того как появилась в красном мини с большим декольте на благотворительном балу в московском Triumph.
Фото своего красного наряда Анастасия Решетова выложила в Инстаграме, где собрала немало «лайков», впрочем, в комментариях были и критические отзывы о стиле подруги известного рэпера.
Как сообщает «Стархит», на балу собирали средства на строительство детско-спортивного комплекса в Калужской области. Вечер вели Андрей Малахов, Юлия Барановская, Александр Ревва и Мария Мельникова, среди гостей были Михаил Галустян, Анастасия Винокур, Егор Крид, Анжелика Агурбаш, Марина Ким, Анита Цой, Екатерина Мцитуридзе, Роман Архипов, DJ Smash, Ханна и Андрей Григорьев-Аполлонов, Мот, Эвелина Бледанс, Софико Шеварнадзе и другие.
Как сообщалось, в январе пользователи Сети осудили Тимати за пошлый снимок с дочерью. Ранее «СП» сообщала о том, что Тимати прокомментировал слухи о своем уходе со сцены. По словам рэпера, уходить совсем он не собирается, лишь сократит выступления, чтобы «не пропустить детство» своей маленькой дочери Алисы.
Справка «СП»
С 2015 года, как известно из новостей шоу-бизнеса и светской хроники, рэпер Тимати встречается с фотомоделью и 1-й вице-мисс Россия 2014 года Анастасией Решетовой. Существует отдельный аккаунт в инстаграме, посвященный отношениям Решетовой и Тимати и их совместным фото — timati_reshetova.
Читайте подробнее в биографии Тимати.
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