Благотворительный бал фонда им. М. Рудяка: Решетова в смелом мини зажгла под трек Тимати, а Ханна показала беременный живот

3 апреля в ивент-холле Triumph состоялся второй благотворительный бал фонда имени Михаила Рудяка.

В этот вечер в рамках благотворительного бала прошел аукцион, где было разыграно восемь лотов. Все собранные средства, а именно 13 миллионов 700 тысяч рублей, пойдут на строительство детско-спортивного комплекса приюта «Покров» в Калужской области , а также на приобретение техники для механизации приусадебного хозяйства.

Помимо аукциона гости смогли насладиться классической музыкой, попробовать блюда мировой кухни, посмотреть впечатляющее танцевальное шоу, а также зажечь под выступления звезд, в частности Тимати и Егора Крида, что, собственно, и сделала Анастасия Решетова, появившись на танцполе в красном мини-платье на голое тело.

Но эффектный наряд Решетовой не смог затмить другую звездную гостью, Ханну. Певица появилась на балу в обтягивающем наряде, который отлично подчеркнул ее заметно округлившийся живот. Сопровождал Ханну ее муж Пашу.

Подробнее о том, как прошел благотворительный бал фонда им. М. Рудяка смотри в нашей фотогалерее.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru