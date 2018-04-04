В Ростовской области проверяют противопожарное состояние мест массового пребывания людей

Противопожарное состояние торговых центров, детских комплексов и организаций, учреждений культуры и спорта проверяют в Ростовской области . В настоящее время сотрудниками МЧС в рамках прокурорского реагирования на противопожарное состояние были осмотрены 455 объектов массового пребывания людей.

После кемеровской трагедии губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился начать проверки торговых и развлекательных центров.

-Как показало произошедшее в Кемерово , контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах надо начинать тогда, когда они только начинают проектироваться и проходят экспертизу. Мы должны не только выражать сочувствие и слова поддержки пострадавшим и потерявшим близких, но и основательно усвоить этот урок, — подчеркнул глава региона.

В рамках мероприятий проводятся пожарно-тактические учения, а так же тренировки по эвакуации людей. Кроме того особое внимание уделяется проверке на соответствие противопожарным требованиям путей эвакуации, лестничных клеток, запасных выходов. В мероприятиях принимают участие сотрудники прокуратуры и МЧС.

Губернатор пообещал, что проверки будут продолжаться. Еженедельно сотрудники служб будут мониторить ситуацию. А собственники ТРЦ, которые не станут реагировать на замечания будут наказаны за нарушения.

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