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В Ростовской области проверяют противопожарное состояние мест массового пребывания людей
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В Ростовской области проверяют противопожарное состояние мест массового пребывания людей 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Противопожарное состояние торговых центров, детских комплексов и организаций, учреждений культуры и спорта проверяют в Ростовской области. В настоящее время сотрудниками МЧС в рамках прокурорского реагирования на противопожарное состояние были осмотрены 455 объектов массового пребывания людей.
После кемеровской трагедии губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился начать проверки торговых и развлекательных центров.
-Как показало произошедшее в Кемерово, контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах надо начинать тогда, когда они только начинают проектироваться и проходят экспертизу. Мы должны не только выражать сочувствие и слова поддержки пострадавшим и потерявшим близких, но и основательно усвоить этот урок, — подчеркнул глава региона.
В рамках мероприятий проводятся пожарно-тактические учения, а так же тренировки по эвакуации людей. Кроме того особое внимание уделяется проверке на соответствие противопожарным требованиям путей эвакуации, лестничных клеток, запасных выходов. В мероприятиях принимают участие сотрудники прокуратуры и МЧС.
Губернатор пообещал, что проверки будут продолжаться. Еженедельно сотрудники служб будут мониторить ситуацию. А собственники ТРЦ, которые не станут реагировать на замечания будут наказаны за нарушения.
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