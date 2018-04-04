Одичавшие собаки вездесущи. Они добрались до чумов

К требованиям избавить их от одичавших собак присоединяются оленеводы, проживающие в стойбище в районе автодороги Салехард — Аксарка.

Они неоднократно обращались в адрес Союза оленеводов ЯНАО с жалобами на то, что безнадзорные животные периодически тревожат их своими набегами. Они портят имущество тундровиков и наносят физические травмы оленям.

Союз оленеводов Ямала обращался с вопросом отлова безнадзорных животных в адрес администрации Салехарда, и специалистов по отлову животных направляли в стойбище. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор общественной организации Тимур Акчурин.

«Мы считаем, что необходимо организовать системный отлов безнадзорных животных не только в городах и поселках, но и на межселенных территориях, в местах, где ведут традиционных образ жизни коренные малочисленные народы Севера», — подчеркнул он.