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Одичавшие собаки вездесущи. Они добрались до чумов
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Одичавшие собаки вездесущи. Они добрались до чумов 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
К требованиям избавить их от одичавших собак присоединяются оленеводы, проживающие в стойбище в районе автодороги Салехард — Аксарка.
Они неоднократно обращались в адрес Союза оленеводов ЯНАО с жалобами на то, что безнадзорные животные периодически тревожат их своими набегами. Они портят имущество тундровиков и наносят физические травмы оленям.
Союз оленеводов Ямала обращался с вопросом отлова безнадзорных животных в адрес администрации Салехарда, и специалистов по отлову животных направляли в стойбище. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщил исполнительный директор общественной организации Тимур Акчурин.
«Мы считаем, что необходимо организовать системный отлов безнадзорных животных не только в городах и поселках, но и на межселенных территориях, в местах, где ведут традиционных образ жизни коренные малочисленные народы Севера», — подчеркнул он.
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