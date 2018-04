МИД Великобритании удалил «обвинительный» твит о веществе, которым отравили Скрипалей

Между тем, британские химики не нашли связи «Новичка» с Россией

Министерство иностранных дел Великобритании удалило свою публикацию в соцсети Twitter от 22 марта о «российском» происхождении вещества, которым был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Внимание на это обратили коллеги британских дипломатов из России.

«Почему Форин-офис ( МИД Великобритании — прим.) удалил этот твит от 22 марта?» — задались вопросом российские дипломаты.

Посольство РФ в Соединенном Королевстве опубликовало скриншот записи, в которой сообщается о том, что мировые эксперты из лаборатории технопарка Портон-Даун «точно установили», что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено в России.

Между тем, накануне руководитель химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхэд признал, что его подчиненные не смогли установить, была ли Россия страной происхождения «Новичка», использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Эйткенхэд подчеркнул, что специалисты лаборатории не занимаются определением происхождения и места производства токсина. По его словам, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства яда.

«Мы не устанавливали конкретный источник, но мы предоставили научную информацию правительству, которое, в свою очередь, использовало другие источники, чтобы прийти к заключению, к которому пришло», — дипломатично заявил глава лаборатории в интервью каналу Sky News

Позже Форин-офис подтвердил удаление твита по инциденту в Солсбери. В МИД пояснили, что «сообщение было передано в Twitter напрямую во время брифинга британского посла в Москве », из-за чего его слова были неверно интерпретированы, сообщает Sky News.

