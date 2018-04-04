МИД Великобритании объяснил, почему удалил твит о веществе, которым отравили Скрипалей 

В британском МИД пояснили, почему удалили твит от 22 марта о том, что вещество, которым отравили Скрипалей, было создано в России. На такие меры пошли потому, что твит «неточно передавал слова посла». В то же время в ведомстве заявили: «Это не меняет того факта, что Россия, по нашей оценке, была ответственна за эти бесцеремонные и безответственные действия». Как оценить произошедшее? Вот какое мнение высказал первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук:
Григорий Трофимчук первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития «Заявления их же британской химической лаборатории о том, что доказательств против России нет, говорят только о том, что они разочарованы тем фактом, что британским политикам, то есть высшим ответственным лицам Великобритании, не удалось сплести убедительную версию чисто на словах. Причем, сплести таким образом, чтобы в нее безоговорочно поверил весь мир. Тем более, с учетом всех оговорок типа, скорее всего, похоже, вероятно, это Россия и так далее. Это подчеркивает тот факт, что они взвалили на себя задачу, которой не в состоянии заниматься, но не надо думать, кстати, что после удаленных записей в соцсетях и прочих чисто тактических провалов, Лондон сдаст назад и скажет, что нет, это не Россия, мы виноваты сами, и засыпет себе, что называется, голову пеплом. Ситуация ушла достаточно далеко, она достаточно серьезная. Москва может трактовать ее по-своему, в том числе вот эти удаленные посты. Запад ее будет трактовать по-своему. Ситуация, в целом, ухудшила наши российские отношения с Западом».
Москва рассчитывает на то, что предложенный ей механизм для расследования инцидента в Солсбери будет принят, а совместная работа начнется уже с четверга, 5 апреля. В свою очередь, гендиректор ОЗХО Ахмет Узюмджю заявил, что результаты анализов проб отравляющего вещества, примененного в Солсбери, будут готовы уже на следующей неделе.