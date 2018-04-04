Крестный ход на Пасху-2018: маршрут и перекрытия улиц в Новосибирске

В крестном ходе примут участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.

Маршрут крестного хода:

— с 12.00 до 12.40 — от Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91) по ул. Советской до пересечения с ул. Гоголя, затем — по ул. Гоголя до пересечения с Красным проспектом, далее — по нечетной стороне Красного проспекта до площадки часовни во имя Святого Николая Чудотворца;

— с 12.40 до 13.00 — около часовни во имя Святого Николая Чудотворца состоится краткий молебен;

— с 13.00 до 15.00 — от часовни по проезжей части нечетной стороны Красного проспекта до пересечения с ул. Советской, далее — по ул. Советской до собора Александра Невского (Красный проспект, 1а).

При проведении крестного хода (с 12.00 до 15.00) временно прекращается движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования:

— с 11.00 до 12.40 — по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова;

— с 12.00 до 12.40 — по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;

— с 12.00 до 14.00 — по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Колыванской;

— с 12.00 до 13.00 — по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина;

— с 12.00 до 13.00 — по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;

— с 12.00 до 13.00 — по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход;

— с 13.00 до 15.00 — по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака.

Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.