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Крестный ход на Пасху-2018: маршрут и перекрытия улиц в Новосибирске
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Крестный ход на Пасху-2018: маршрут и перекрытия улиц в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В крестном ходе примут участие священнослужители, учащиеся православных гимназий, богословского института, представители общественных организаций, прихожане, жители Новосибирска и области.
Маршрут крестного хода:
— с 12.00 до 12.40 — от Вознесенского кафедрального собора (ул. Советская, 91) по ул. Советской до пересечения с ул. Гоголя, затем — по ул. Гоголя до пересечения с Красным проспектом, далее — по нечетной стороне Красного проспекта до площадки часовни во имя Святого Николая Чудотворца;
— с 12.40 до 13.00 — около часовни во имя Святого Николая Чудотворца состоится краткий молебен;
— с 13.00 до 15.00 — от часовни по проезжей части нечетной стороны Красного проспекта до пересечения с ул. Советской, далее — по ул. Советской до собора Александра Невского (Красный проспект, 1а).
При проведении крестного хода (с 12.00 до 15.00) временно прекращается движение транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования:
— с 11.00 до 12.40 — по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Крылова;
— с 12.00 до 12.40 — по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;
— с 12.00 до 14.00 — по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Колыванской;
— с 12.00 до 13.00 — по четной стороне Красного проспекта на участке от ул. Достоевского до ул. Чаплыгина;
— с 12.00 до 13.00 — по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
— с 12.00 до 13.00 — по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. Восход;
— с 13.00 до 15.00 — по ул. Советской на участке от Красного проспекта до ул. Спартака.
Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.
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