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Евроконтроль не подтверждает связь отмены тысяч рейсов с кибератакой
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Евроконтроль не подтверждает связь отмены тысяч рейсов с кибератакой 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Фото: Anti-Malware.ru
Ранее в СМИ появилась информация о том, что около полумиллиона рейсов пассажиров из Европы задерживаются из-за сбоя компьютера, отвечающего за управление воздушным движением. Однако, как заявил «Евроконтроль», дело не в атаке киберпреступников.
Из-за подобного сбоя рейсы могут быть задержаны или отменены в массовом порядке, это угрожает планам почти 30 тысяч пассажиров.
Несмотря на то, что многие винят в инциденте атаку неких киберпреступников, «Евроконтроль» отрицает это:
«Произошел сбой в системе управления потоком ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System). Нами внедряются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к снижению пропускной способности европейской сети примерно на 10% », — пишут представители Европейской организации по безопасности воздушной навигации.
По последним данным, пострадавшая система восстановлена и функционирует в нормальном режиме, о чем сообщил «Евроконтроль» в Twitter.
«По состоянию на 18:00 UTC (21 час по Москве), после возобновления работы ETFMS функционирует в стандартном режиме. Мы провели тщательное внутреннее тестирование, скоординировавшись с аэропортами и авиакомпаниями Европы и других стран», — говорится в Twitter организации.
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