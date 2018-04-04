Евроконтроль не подтверждает связь отмены тысяч рейсов с кибератакой

Ранее в СМИ появилась информация о том, что около полумиллиона рейсов пассажиров из Европы задерживаются из-за сбоя компьютера, отвечающего за управление воздушным движением. Однако, как заявил «Евроконтроль», дело не в атаке киберпреступников.

Из-за подобного сбоя рейсы могут быть задержаны или отменены в массовом порядке, это угрожает планам почти 30 тысяч пассажиров.

Несмотря на то, что многие винят в инциденте атаку неких киберпреступников, «Евроконтроль» отрицает это:

«Произошел сбой в системе управления потоком ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System). Нами внедряются процедуры на случай непредвиденных обстоятельств, которые приведут к снижению пропускной способности европейской сети примерно на 10% », — пишут представители Европейской организации по безопасности воздушной навигации.

По последним данным, пострадавшая система восстановлена и функционирует в нормальном режиме, о чем сообщил «Евроконтроль» в Twitter.