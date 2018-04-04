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Глеб Никитин вручил благодарности нижегородским промышленникам
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Глеб Никитин вручил благодарности нижегородским промышленникам 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Торжественное вручение благодарностей промышленным предприятиям региона от имени главы Нижегородской области Глеба Никитина состоялось 3 апреля в Нижнем Новгороде. Также в этот день прошло награждение победителей XI областного конкурса объектов интеллектуальной собственности на соискание премии имени Кулибина, сообщает пресс-служба губернатора и облправительства.
Благодарность от имени главы области вручается за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, а также эффективную реализацию программ импортозамещения, модернизации и технического перевооружения производства.
Так, по итогам 2017 года были отмечены: АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», АО «Борский трубный завод», АО «ПРОМИС», АО «Сосновскагропромтехника», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ООО «Завод синтанолов», ООЛ НПФ «Реабилитационные технологии», ООО «РусВинил», ООО «Репер-НН», ПАО «Русполимет».
В прошлом году на конкурс было подано около 40 заявок. В финал вышли проекты различной направленности. В частности, Российский Федеральный ядерный центр был отмечен за проект по созданию станции озонирования воды.
Напомним, завод «Гидромаш» получит господдержку на 38,9 млн рублей.
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