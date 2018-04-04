Ещё
Будет ли меняться ситуация с оплатой парковки в новом аэропорту «Платов»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Будет ли меняться ситуация с оплатой парковки в новом аэропорту «Платов»? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Сейчас неоправданно дорого. А ведь из-за того, что аэропорт перенесли за 30 километров от города, многим теперь приходится добираться туда на автомобилях.
Со 2 апреля на центральной парковке международного аэропорта «Платов» можно бесплатно припарковать свой автомобиль на один час. Вместимость зоны — 300 машино-мест.
«Мы провели исследование спроса на услуги парковочного комплекса, которое показало, что наиболее востребована возможность ожидания и встречи прибывающих пассажиров. При раннем прибытии или задержке рейса необходимо дополнительное время.
С другой стороны, полностью бесплатную парковку очень быстро заполняют автомобили, оставленные на длительный срок. Чтобы избежать этого, мы вводим формат бесплатного часа на центральной парковке. Это временное решение до ввода в эксплуатацию дополнительной парковочной зоны», — объясняет исполнительный директор международного аэропорта «Платов» Сергей Краснов.
Сейчас в аэропорту есть целый ряд разнообразных вариантов парковки: краткосрочный паркинг с почасовой оплатой (от 200 рублей за час), посуточная долгосрочная парковка (от 500 рублей за сутки), а также зона высадки/посадки пассажиров непосредственно перед зданием терминала (первые 15 минут бесплатно, а далее — по 500 рублей за час).
Поэтому в пресс-службе аэропорта советуют, перед выездом на аэровокзал ознакомиться с действующими ценами и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.
АиФ Ростов: последние новости
Какого числа Благовещение в 2018 году и почему праздник так называется? Проваливается город. Почему в Таганроге объявлена чрезвычайная ситуация Провал грунта на территории детсада ликвидируют в Таганроге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе102
Путин заявил о полном разгроме ИГ255
Украине «перекроют» Керченский пролив764
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»50
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение