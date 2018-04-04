Будет ли меняться ситуация с оплатой парковки в новом аэропорту «Платов»?

Сейчас неоправданно дорого. А ведь из-за того, что аэропорт перенесли за 30 километров от города, многим теперь приходится добираться туда на автомобилях.

Со 2 апреля на центральной парковке международного аэропорта «Платов» можно бесплатно припарковать свой автомобиль на один час. Вместимость зоны — 300 машино-мест.

«Мы провели исследование спроса на услуги парковочного комплекса, которое показало, что наиболее востребована возможность ожидания и встречи прибывающих пассажиров. При раннем прибытии или задержке рейса необходимо дополнительное время.

С другой стороны, полностью бесплатную парковку очень быстро заполняют автомобили, оставленные на длительный срок. Чтобы избежать этого, мы вводим формат бесплатного часа на центральной парковке. Это временное решение до ввода в эксплуатацию дополнительной парковочной зоны», — объясняет исполнительный директор международного аэропорта «Платов» Сергей Краснов

Сейчас в аэропорту есть целый ряд разнообразных вариантов парковки: краткосрочный паркинг с почасовой оплатой (от 200 рублей за час), посуточная долгосрочная парковка (от 500 рублей за сутки), а также зона высадки/посадки пассажиров непосредственно перед зданием терминала (первые 15 минут бесплатно, а далее — по 500 рублей за час).

Поэтому в пресс-службе аэропорта советуют, перед выездом на аэровокзал ознакомиться с действующими ценами и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.