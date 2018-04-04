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Приют для кошек, ботсад и Почта России. Где в Перми можно написать «Тотальный диктант»
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Приют для кошек, ботсад и Почта России. Где в Перми можно написать «Тотальный диктант» 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
«Тотальный диктант — 2018» пройдет на 39 площадках. Помимо традиционных площадок в ВУЗах и библиотеках, диктант можно будет написать в Ботаническом саду ПГНИУ, на Почте России и в приюте для кошек «Матроскин».
— В 2018 году акция по проверке грамотности в нашем городе будет действительно тотальной: диктант придет и к тем, у кого есть огромное желание проверить себя, но нет возможности попасть на площадку, — рассказали организаторы. — Текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», напишут в геронтологическом центре, в онкоцентрах и в колонии для несовершеннолетних.
«Тотальный диктант» пройдет 14 апреля в 13:00. Пройти регистрацию на него можно прямо сейчас, а найти наиболее удобное вам отделение — на нашей интерактивной карте.
Ранее мы рассказывали о том, что в Перми организаторы «Тотального диктанта» открыли бесплатные курсы по русскому языку.
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