«Почта России» перехватила радиоактивную посылку из Китая

"Специалисты «Почты России» в авиационном отделе обработки почты на территории аэропорта «Шереметьево» в ходе проверки почтовой емкости зафиксировали при срабатывании системы радиационного контроля «Янтарь» гамма-излучение (более 100 мкР/ч), в несколько раз превышающее предельно допустимый радиационный фон", — говорится в сообщении.

"Источником опасного излучения являлось почтовое отправление, следовавшее из Китая в Москву", — уточняет компания.

Посылка была незамедлительно изолирована от остального багажа и помещена в защитный контейнер. Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно со специалистами ФГУП «Радон» досмотрели посылку: в ней находились предметы, похожие на минералы (камни). Данные отправителя и получателя опасной посылки переданы в правоохранительные органы . «Уровень радиации остальных почтовых отправлений находится в норме», — заверили в «Почте».

В понедельник, 2 апреля, «Почта России» перехватила поступившую из Узбекистана аэропорт «Домодедово» радиоактивную посылку, в которой находился барометр. Гамма-излучение, исходившее от посылки, более чем в 10 раз превышало предельно допустимый радиационный фон.

В «Почте» отметили также, что вопросы безопасности и законности содержимого почтовых отправлений находятся на особом контроле службы безопасности «Почты России». «В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется проверка содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов», — добавили в компании.