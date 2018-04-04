Почта России доставила в Югру ручки для участников «Тотального диктанта»

Югру посылки с ручками были доставлены всего за два дня. Такая скорость стала возможной благодаря модернизации инфраструктуры Почты России, планомерному обновлению почтового транспорта, внедрению передовых технологий обработки отправлений.

Директор ХМАО-Югры филиала Почты России Сергей Запорожин отмечает: «Только за последний год в УФПС ХМАО-Югра — филиале Почты России обновился автопарк более чем на 30%, в Югре работает 4 участка курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений „из рук в руки“ — на дому или в офисе клиента. Логистические возможности предприятия и широкая сеть отделений позволяют доставлять отправления в кратчайшие сроки в любую точку региона».

Отметим, что в рамках проекта Почта России доставляет 225 тысяч ручек по всей территории страны от Камчатки до Калининграда по специально организованным маршрутам, самый длинный из которых — более 10 000 километров. Для обеспечения логистики проекта задействованы все виды транспортных средств: автомобили, самолеты, почтовые поезда и даже паромы — во время переправы на остров Сахалин. Всего в доставке участвуют около 200 объектов почтовой связи: 95 магистральных сортировочных узлов и 82 региональных почтамта.

Напомним, Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которая объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал более 200 тыс. русскоговорящих людей со всего мира. В 2018 году организаторы ожидают, что участие в диктанте примут не менее 250 тыс. человек. Мероприятие состоится 14 апреля.