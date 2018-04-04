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Солистка Serebro Ольга Серябкина намекнула, что ждет первенца, и даже назвала его пол
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Солистка Serebro Ольга Серябкина намекнула, что ждет первенца, и даже назвала его пол 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Фолловеры Ольги Серябкиной гадают, ждет ли девушка ребенка от нового загадочного возлюбленного. Певица намекнула, что скоро родит сына, в Instagram Stories, написав такой пост: «Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь».
Пока одни поклонники солистки Serebro уверены, что она действительно беременна, а другие спорят, что Ольга просто заранее решила уточнить мнение своих фанатов, сама Серябкина не раскрывает других деталей своей личной жизни.
Напомним, некоторое время Ольга встречалась с певцом Олегом Майами, но недавно призналась, что сейчас ее сердце свободно. Неужели брюнетка уже успела встретить нового мужчину и теперь готовится стать мамой?
Фото: Instagram
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