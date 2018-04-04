Якушев потребовал завершить укрепление дамб в кратчайшие сроки

Более 9,5 тысячи спасателей будут обеспечивать безопасность жителей Тюменской области во время весеннего паводка, сообщил начальник Главного управления МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.

«Для выполнения комплекса превентивных мероприятий сформирована группировка сил и средств общей численностью свыше девяти с половиной тысяч человек, две тысячи единиц техники (автомобильная, специальная и инженерная), двести плавсредств (в том числе два судна на воздушной подушке), авиатехника», — подчеркнул Юрий Алехин.

По прогнозам, вскрытие рек ожидается до конца апреля. Уровни воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысят показатели прошлого года, в реке Ишим подъем воды ожидается в пределах многолетних уровней. В районе города Ишим — это значение составит от 700 до 940 см.

По словам заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, проверка гидротехнических сооружений завершена в Тюмени . В Ишиме, Ишимском, Абатском и Викуловском районах ведется строительство, ремонт, укрепление, наращивание защитных дамб.

«Все работы должны быть завершены к 10 апреля. Главное управление строительства вам поможет справиться с задачей», — потребовал губернатор.

При этом Владимир Якушев напомнил о необходимости быть готовым к самому сложному сценарию паводка.

«Алгоритм все в прошлом году изучили и прекрасно знаете, что нужно делать: обратите внимание на информирование людей, подготовку пунктов временного пребывания, площадок для домашних животных, формирование запасов продуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных переправ. Никаких дополнительных команд ждать не нужно, работаем на опережение и готовимся к высокой воде, действуем в сотрудничестве с подразделениями МЧС, привлекаем добровольцев. Важно, чтобы в территориях был заранее подготовлен запас мешков с песком, чтобы можно было их оперативно использовать в случае необходимости. Не нужно ждать, что опасность нас минует, готовимся к самому сложному развитию событий», — подчеркнул глава региона.

Фото: admtyumen.ru