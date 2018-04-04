Ещё
Якушев потребовал завершить укрепление дамб в кратчайшие сроки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Якушев потребовал завершить укрепление дамб в кратчайшие сроки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 9,5 тысячи спасателей будут обеспечивать безопасность жителей Тюменской области во время весеннего паводка, сообщил начальник Главного управления МЧС по Тюменской области Юрий Алехин.
«Для выполнения комплекса превентивных мероприятий сформирована группировка сил и средств общей численностью свыше девяти с половиной тысяч человек, две тысячи единиц техники (автомобильная, специальная и инженерная), двести плавсредств (в том числе два судна на воздушной подушке), авиатехника», — подчеркнул Юрий Алехин.
По прогнозам, вскрытие рек ожидается до конца апреля. Уровни воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысят показатели прошлого года, в реке Ишим подъем воды ожидается в пределах многолетних уровней. В районе города Ишим — это значение составит от 700 до 940 см.
По словам заместителя губернатора Ларисы Теплоуховой, проверка гидротехнических сооружений завершена в Тюмени. В Ишиме, Ишимском, Абатском и Викуловском районах ведется строительство, ремонт, укрепление, наращивание защитных дамб.
«Все работы должны быть завершены к 10 апреля. Главное управление строительства вам поможет справиться с задачей», — потребовал губернатор.
При этом Владимир Якушев напомнил о необходимости быть готовым к самому сложному сценарию паводка.
«Алгоритм все в прошлом году изучили и прекрасно знаете, что нужно делать: обратите внимание на информирование людей, подготовку пунктов временного пребывания, площадок для домашних животных, формирование запасов продуктов питания, питьевой воды, организацию лодочных переправ. Никаких дополнительных команд ждать не нужно, работаем на опережение и готовимся к высокой воде, действуем в сотрудничестве с подразделениями МЧС, привлекаем добровольцев. Важно, чтобы в территориях был заранее подготовлен запас мешков с песком, чтобы можно было их оперативно использовать в случае необходимости. Не нужно ждать, что опасность нас минует, готовимся к самому сложному развитию событий», — подчеркнул глава региона.
Фото: admtyumen.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Костер Чемезова. Мусоросжигательные заводы угрожают политической стабильности России Правительство Самарской области ожидает административная реформа «Похоже на персональную страничку Володина». Госдума заплатила свыше 10 миллионов за новый сайт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе102
Путин заявил о полном разгроме ИГ255
Украине «перекроют» Керченский пролив764
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»50
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение