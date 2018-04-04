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Минюст усмотрел признаки коррупции в 17 документах органов госвласти Татарстана
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Минюст усмотрел признаки коррупции в 17 документах органов госвласти Татарстана 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В прошлом гоу ведомство проверило 1,2 тысячи проектов, большинство из которых — проекты регионального правительства. Несмотря на снижение уровня коррупционных факторов, в 17 пректах документов такие признаки содержались, пишет «Татар-информ».
По словам министра юстиции Республики Татарстан Рустема Загидуллина, в отраслевых ведомствах растет уровень профессионализма сотрудников, которые ответственны за антикоррупционную экспертизу. Минюст регулярно проводит для них учебу, кроме того, разработаны методические рекомендации.
Ранее сообщалось о том, что в республике озвучили результаты антикоррупционного мониторинга деятельности органов государственной власти в прошлом году. Антикоррупционный мониторинг деятельности органов госвласти Республики Татарстан в 2017 году проводился управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики и Комитетом РТ по социально-экономическому мониторингу. Как сообщил на брифинге 3 апреля заведующий сектором управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, 370 муниципальных служащих в 2017 году представили неполные или недостоверные сведения о доходах.
Работа в этом направлении в регионе будет продолжаться.
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