Минюст усмотрел признаки коррупции в 17 документах органов госвласти Татарстана

В прошлом гоу ведомство проверило 1,2 тысячи проектов, большинство из которых — проекты регионального правительства. Несмотря на снижение уровня коррупционных факторов, в 17 пректах документов такие признаки содержались, пишет «Татар-информ»

По словам министра юстиции Республики Татарстан Рустема Загидуллина, в отраслевых ведомствах растет уровень профессионализма сотрудников, которые ответственны за антикоррупционную экспертизу. Минюст регулярно проводит для них учебу, кроме того, разработаны методические рекомендации.

Ранее сообщалось о том, что в республике озвучили результаты антикоррупционного мониторинга деятельности органов государственной власти в прошлом году. Антикоррупционный мониторинг деятельности органов госвласти Республики Татарстан в 2017 году проводился управлением президента РТ по вопросам антикоррупционной политики и Комитетом РТ по социально-экономическому мониторингу. Как сообщил на брифинге 3 апреля заведующий сектором управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, 370 муниципальных служащих в 2017 году представили неполные или недостоверные сведения о доходах.

Работа в этом направлении в регионе будет продолжаться.