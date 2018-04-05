Омичам рассказали, когда в храмах начнут освещать куличи

В воскресенье, 8 апреля, православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение — Пасху. Согласно традициям, в этот праздник принято готовить куличи и пасхи, красить яйца, которые принято освещать. Торжественные богослужения и освящения куличей и яиц состоятся во всех храмах города.

«Омская Епархия приглашает всех омичей в светлый день Христова Воскресения в храмы на торжественные богослужения. Накануне Пасхи, по окончании службы, примерно с 13 часов субботы и до конца дня, затем ночью после божественной литургии, а также утром в воскресенье можно прийти и освятить куличи, пасхи и пасхальные яйца и разделить вместе с нами радость Христова Воскресения», — цитирует слова отца Дмитрия Олихова «СуперОмск».

Отметим, что в магазинах в этом году продавать освящённые куличи и пасхи не будут, поэтому всем омичам, желающим съесть в Пасху освященную выпечку, нужно будет самим посетить храмы