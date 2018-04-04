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Гигантской «Царь-Пасхой» накормят москвичей в Христово Воскресенье
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Гигантской «Царь-Пасхой» накормят москвичей в Христово Воскресенье 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Вес творожного лакомства составляет больше тонны.
В светлое Христово Воскресенье христиане будут поздравлять друг друга с Пасхой, дарить подарки, печь куличи, красить яйца и обмениваться угощениями.
Ростовские молочники приготовили в дар Москве самую большую в России «Царь-пасху». Гиганстское творожное лакомство с изюмом и арахисом весит больше тонны и полностью соответствует православным канонам: усеченная пирамида символизирует Гроб Господень.
Такой необычный презент ростовские молочники готовят не первый раз. Поистине царский подарок на праздник уже получали в Крыму и в Донецке, но впервые он настолько огромен. Уже завтра Царь-пасха отправится в Москву, где будет представлена у храма Христа Спасителя.
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