Гигантской «Царь-Пасхой» накормят москвичей в Христово Воскресенье

Вес творожного лакомства составляет больше тонны.

В светлое Христово Воскресенье христиане будут поздравлять друг друга с Пасхой, дарить подарки, печь куличи, красить яйца и обмениваться угощениями.

Ростовские молочники приготовили в дар Москве самую большую в России «Царь-пасху». Гиганстское творожное лакомство с изюмом и арахисом весит больше тонны и полностью соответствует православным канонам: усеченная пирамида символизирует Гроб Господень.