Не верь глазам своим и следи за детьми своими. Надымчане зря переживали за судьбу «девочки»

В соцсети «ВКонтакте» надымчане выложили фото ребенка, которому бригада «скорой» оказывает первую помощь. Анонимный пользователь сообщает, что «девочка лет 13-14 без сознания лежит возле крыльца дома, два парня вытащили её из подъезда и бросили на улице».

Большинство горожан осуждают автора фото за такие снимки — «это неэтично». При этом всех интересует, жив ли подросток и что с ним.

Корреспонденту ИА «Север-Пресс» из собственных источников удалось выяснить, что с ребенком всё в порядке. Это мальчик, и у него острое алкогольное отравление.

Медики обращаются к гражданам с просьбой контролировать своих несовершеннолетних детей, интересоваться их компаниями, времяпрепровождением, наличием карманных денег.