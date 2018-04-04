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Не верь глазам своим и следи за детьми своими. Надымчане зря переживали за судьбу «девочки»
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Не верь глазам своим и следи за детьми своими. Надымчане зря переживали за судьбу «девочки» 

ИА Север-Пресс 17 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В соцсети «ВКонтакте» надымчане выложили фото ребенка, которому бригада «скорой» оказывает первую помощь. Анонимный пользователь сообщает, что «девочка лет 13-14 без сознания лежит возле крыльца дома, два парня вытащили её из подъезда и бросили на улице».
Большинство горожан осуждают автора фото за такие снимки — «это неэтично». При этом всех интересует, жив ли подросток и что с ним.
Корреспонденту ИА «Север-Пресс» из собственных источников удалось выяснить, что с ребенком всё в порядке. Это мальчик, и у него острое алкогольное отравление.
Медики обращаются к гражданам с просьбой контролировать своих несовершеннолетних детей, интересоваться их компаниями, времяпрепровождением, наличием карманных денег.
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