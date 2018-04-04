Озерные чайки и певчие дрозды прилетели в Москву

Москву после зимовки прилетели озерные чайки и певчие дрозды, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«В фаунистический заказник «Долгие пруды» прилетели озерные чайки, а в природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» — певчие дрозды», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также в Битцевском лесу заметили белую трясогузку — птицу, которая одна из первых прилетает в Москву весной.

На днях в московских парках и лесах появились первые комары, первоцветы и дождевые черви. А еще в конце марта в столицу и Подмосковье вернулись грачи, в городе также заметили первых скворцов.

В прошлом году первые скворцы, жаворонки, гуси, журавли, трясогузки, зяблики, чайки, совы прилетели в Московский регион в конце марта, а грачей в Подмосковье и столице заметили еще в конце февраля.