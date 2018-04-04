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В Новокуйбышевске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома
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В Новокуйбышевске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Глава Новокуйбышевска Сергей Марковпрокомментировал обрушение под тяжестью снега крыши жилогодома на улице Киевской в twitter: «Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению Управляющей Компанией „ЖУК“. Будем отрабатывать вопрос проведения капитального ремонта кровли с ФКР. На четверг договорились о встрече с фондом».
«Сегодня на крыше, улицы Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. Восстановление планируют закончить до конца недели», — сообщает глава города.
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