В Новокуйбышевске под тяжестью снега обрушилась крыша жилого дома

Глава Новокуйбышевска Сергей Марковпрокомментировал обрушение под тяжестью снега крыши жилогодома на улице Киевской в twitter: «Кровля по данному дому взята в работу по восстановлению Управляющей Компанией „ЖУК“. Будем отрабатывать вопрос проведения капитального ремонта кровли с ФКР. На четверг договорились о встрече с фондом».

«Сегодня на крыше, улицы Киевская, 11 продолжаются восстановительные работы. С помощью автокрана спускают элементы демонтированного повреждённого участка кровли, уже доставили пиломатериалы для обустройства новой обрешётки. Восстановление планируют закончить до конца недели», — сообщает глава города.