«Не дождалась уборки»: в Новокуйбышевске крыша дома обвалилась под тяжестью снега

Жители Новокуйбышевска пожаловались на работу коммунальных служб города. Нерасторопность рабочих в очистке крыш от снега и наледи привела к печальным последствиям. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

В Новокуйбышевске не дождалась крыша очистки от снега. Рухнула прямо на чердак… pic.twitter.com/TzAcnQW13Q — Анна Крылова (@Shatenka201224) 3 апреля 2018 г.

По словам главы Новокуйбышевска Сергея Маркова, восстанавливать кровлю будет одна из управляющих компаний города. Ей в этом деле может помочь Фонд капитального ремонта. Стороны назначили встречу на четверг, 5 апреля.