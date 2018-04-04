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«Не дождалась уборки»: в Новокуйбышевске крыша дома обвалилась под тяжестью снега
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«Не дождалась уборки»: в Новокуйбышевске крыша дома обвалилась под тяжестью снега 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Новокуйбышевска пожаловались на работу коммунальных служб города. Нерасторопность рабочих в очистке крыш от снега и наледи привела к печальным последствиям. Только по счастливой случайности никто не пострадал.
В Новокуйбышевске не дождалась крыша очистки от снега. Рухнула прямо на чердак… pic.twitter.com/TzAcnQW13Q — Анна Крылова (@Shatenka201224) 3 апреля 2018 г.
По словам главы Новокуйбышевска Сергея Маркова, восстанавливать кровлю будет одна из управляющих компаний города. Ей в этом деле может помочь Фонд капитального ремонта. Стороны назначили встречу на четверг, 5 апреля.
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