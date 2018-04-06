В Красноярске открывается сезон дачных маршрутов

С 14 апреля в Красноярске запускают дачные маршруты, сначала по временному расписанию, когда будут курсировать небольшое количество автобусов, а к майским праздникам по традиционному летнему расписанию.

На линию выйдут автобусы маршрутов №№ 18, 18С, 40, 40А, 40С, 54, 59 в направлении садовых обществ, расположенных в районах ул. Глинки, Полигона, Кузнецовского плато.

Поскольку в апреле погодные условия не позволяют массово выезжать за город, пока в рейс запустят небольшое количество общественного транспорта. Но с 29 апреля будет введено постоянное расписание на весь весенне-летний период.