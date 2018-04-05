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На Пасху в Красноярске пустят бесплатные автобусы
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На Пасху в Красноярске пустят бесплатные автобусы 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Красноярске будут курсировать бесплатные автобусы. Организованы пять маршрутов.
Четыре автобуса будут находиться у храма Рождества Христова. В 2:15, по мере завершения службы, они будут развозить горожан. Ещё один автобус в это же время будет ожидать жителей возле Свято-Успенского мужского монастыря.
Два автобуса поедут по правому берегу, один до Ветлужанки, один через Советский район в Солнечный. Пятый проедет Ветлужанку, центр и правый берег. Посмотреть схемы движения автобусов можно посмотреть здесь.
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