На Пасху в Красноярске пустят бесплатные автобусы

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Красноярске будут курсировать бесплатные автобусы. Организованы пять маршрутов.

Четыре автобуса будут находиться у храма Рождества Христова. В 2:15, по мере завершения службы, они будут развозить горожан. Ещё один автобус в это же время будет ожидать жителей возле Свято-Успенского мужского монастыря.

Два автобуса поедут по правому берегу, один до Ветлужанки, один через Советский район в Солнечный. Пятый проедет Ветлужанку, центр и правый берег. Посмотреть схемы движения автобусов можно посмотреть здесь.