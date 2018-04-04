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Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт
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Сотовые операторы начали проверять владельцев серых сим-карт 

Авторадио 22 минуты назад
С 1 июня сотовые операторы обязаны отключать абонентов, чью личность они не могут подтвердить. По оценкам экспертов, на серых клиентов может приходиться до 20% абонентской базы, которая в последние годы практически не растет. Операторы сотовой связи уже сейчас начали готовиться к вступлению в силу поправок в федеральный закон. По данным РБК, компании проверяют абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения сим-карты. Согласно поправкам в закон «О связи», операторы должны установить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Получить их оператор может, попросив абонента прийти в офис и предъявить подтверждающий личность документ либо прислать документ, подтвержденный электронной подписью.
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